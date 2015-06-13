إقامة مهرجان بعلبك هذا الصيف رغم الظروف الأمنية في لبنان

يشهد لبنان هذا الصيف استمرارا لمهرجاناته الفنية الدولية، رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها منطقة الحدود اللبنانية السورية.

وكانت بعض هذه المهرجانات توقفت لنحو نصف قرن مثل مهرجان الأرز، والبعض الآخر كان شهد عودة منذ انتهاء الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، لكنه توقف جزئيا في بعض المراحل أو نقلت فعالياته إلى بيروت.

وأشهر هذه المهرجانات مهرجان بعلبك الذي من المتوقع أن يقام هذا الصيف أيضا، رغم أن المدينة تبعد نحو 30 كيلومترا عن منطقة القلمون السورية، حيث القتال دائر بين حزب الله وفصائل سورية معارضة.

تقرير وائل الحجار من بيروت.