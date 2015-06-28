انفجار صاروخ أمريكي يحمل على متنه إمدادات لمحطة الفضاء

باءت محاولة إطلاق سفينة نقل إلى الفضاء بالفشل لأن الصاروخ المنوط بإطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية انفجر عقب إطلاقه من ولاية فلوريدا.

وهذه هي المحاولة الثالثة لشركة SpaceX لإطلاق المركبة التي تبوء بالفشل، حيث قامت الشركة بمحاولتين أخريين في شهري يناير/كانون ثاني وأبريل/نيسان.

ووقع الانفجار بعد لحظات من إطلاق الصاروخ.

وقال معلق الشركة إن المركبة تمكنت من الوصول لسرعة الصوت، لكن شيئا حدث قبل أن تتمكن المركبة من الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مدارها.

وقال مراسل بي بي سي للشؤون العلمية جوناثان إيموس إنه لو نجحت التجربة لكانت قد أحدثت ثورة في علم الصواريخ الحالي كفيلة بتقليل تكاليف الوصول إلى الفضاء، لكن ليس واضحا إن كان يمكن تحقيق ذلك أم لا.