بالفيديو: أحر يوم في بريطانيا ينتهي بعواصف رعدية وبرق

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انتهى أحر يوم في تاريخ بريطانيا بعواصف رعدية وتساقط قطع من البرد في شمال البلاد.

فقد شهدت مناطق شمالي إنجلترا واسكوتلاندا برقا ورعدا، في حين سُجل تساقط لقطع الثلج الكبيرة على مدنية دورهام.

وكانت بريطانيا قد شهدت أمس أحر يوم في شهر يوليو/ تموز في تاريخها، بدرجات حرارة وصلت إلى 36.7 درجة مئوية.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في اشتعال النار في شاحنة نقل كانت تحمل بطاريات، وأدى الحادث إلى بطء في حركة السير على طريق M1 في ديربيشير.

وكانت العاصمة لندن أكثر حرارة من روما وأثينا حسب هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، إلا أن مناطق في أوروبا ارتفعت فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية.