ميركل تتعرض للانتقاد لتصرفها مع فتاة فلسطينية لاجئة...في 15 ثانية

تعرضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للانتقاد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعاملها مع اللاجئة الفلسطينية التي بكت خوفا من الترحيل.

وأخبرت ريم، خلال ندوة للنقاش في مدينة روستك نظمها مكتب المستشارة الألمانية ميركل، أن أسرتها ما زالت تنتظر منذ أربع سنوات من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا.

وقالت ميركل للفتاة إنها "شخص محبب جدا" لكن ألمانيا لا تستطيع استيعاب جميع المهاجرين، "بعضهم يجب أن يعودوا إلى بلادهم"، ولا يمكن للحكومة إلا أن تعد بالتعجيل في اتخاذ القرارات.

وعندما أجهشت الفتاة في البكاء، توجهت ميركل إليها للتخفيف عنها.

واتهمت تغريدات على تويتر ميركل بأنها بدت مرتبكة، وغير متعاطفة.