بدء التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة في مصر

عبرت قافلة تضمّ ثلاث سفن حاويات قناة السويس الجديدة، في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرّر افتتاحها رسمياً في السادس من أغسطس /آب المقبل.

وتمثل القناة جزءا من مشروع أكبر لتعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.