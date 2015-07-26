قناة السويس الجديدة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بدء التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة في مصر

  • 26 يوليو/ تموز 2015

عبرت قافلة تضمّ ثلاث سفن حاويات قناة السويس الجديدة، في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرّر افتتاحها رسمياً في السادس من أغسطس /آب المقبل.

وتمثل القناة جزءا من مشروع أكبر لتعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.