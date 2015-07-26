بدء التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة في مصر

عبرت قافلة تضمّ ثلاث سفن حاويات قناة السويس الجديدة، في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرّر افتتاحها رسمياً في السادس من أغسطس /آب المقبل.
وتمثل القناة جزءا من مشروع أكبر لتعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.
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عبرت قافلة تضمّ ثلاث سفن حاويات قناة السويس الجديدة، في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرّر افتتاحها رسمياً في السادس من أغسطس /آب المقبل.
وتمثل القناة جزءا من مشروع أكبر لتعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.