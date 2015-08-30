مسيرة داعمة لحركة "طلعت ريحتكم" الاحتجاجية في بيروت

يشارك الآلاف من اللبنانيين في مسيرة خرجت بعد ظهر السبت في العاصمة بيروت نظمتها جمعيات مدنية داعمة لحركة "طلعت ريحتكم" المطالبة بمحاسبة مسؤولين وبتغييرات سياسية في البلاد.

وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الداخلية حيث يطالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن العنف الذي واجهت به القوى الأمنية متظاهرين في تحركات الأيام السابقة.

واجتمع المشاركون في التظاهرة في ساحة الشهداء وسط بيروت حيث القى المنظمون بيانا مشتركا حددوا فيه أهداف تحركهم الذي يتم وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ودعت احدى المنظمات رشا حلبي في كلمة القتها في الجموع الى استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية على العنف الذي مارسته قوات الامن بحق المتظاهرين الاسبوع الماضي.

تقرير كارين طربيه.