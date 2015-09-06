حفل إطلاق أسماء على غوريلا الرضّع في رواندا

نظّم في شمالي رواندا، حفل لتسمية مجموعة من حيوانات غوريلا الرضّع، في خطوة من شأنها تسليط الضوء على الثروة الحيوانية التي تتمتع بها البلاد وعلى ضرورة حمايتها، كما يقول المشرفون على الحدث.
تقرير سوفيا تران تومبسون.
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نظّم في شمالي رواندا، حفل لتسمية مجموعة من حيوانات غوريلا الرضّع، في خطوة من شأنها تسليط الضوء على الثروة الحيوانية التي تتمتع بها البلاد وعلى ضرورة حمايتها، كما يقول المشرفون على الحدث.
تقرير سوفيا تران تومبسون.