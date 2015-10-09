جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس

فازت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لدورها في المساعدة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

ولدى إعلانها عن الجائزة، قالت كاسي كولمان فايف، رئيسة لجنة نوبل، إن اللجنة قدمت "مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية" بعد ثورة عام 2011.

وتنافس على الجائزة العريقة 273 اسماً، وكان من بين المرشحين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والبابا فرنسيس.

وتتألف اللجنة الرباعية من أربع منظمات: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والحرف والصناعات اليدوية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ونقابة المحامين التونسيين.

تشكلت اللجنة الرباعية عام 2013 "عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الانهيار نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاغتيالات"، وفقاً لتعبير رئيسة اللجنة.