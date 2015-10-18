كيف يدلي الناخبون المصريون بأصواتهم في مراكز الاقتراع؟

يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم، في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بعد عامين من تولي عبد الفتاح السيسي للسلطة في مصر وغياب دام ثلاث سنوات للمجلس التشريعي.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مكثفة وحظر على جماعة الاخوان المسلمين ومقاطعة بعض الأحزاب المدنية، باستثناء حزب النور السلفي.

وتراقب الانتخابات سبع وثمانون منظمة، منها ست منظمات دولية.

مراسل بي بي سي في القاهرة عبد البصير حسن من داخل أحد مراكز الاقتراع يرصد لنا اجواء العملية الانتخابية في إحدى لجان الاقتراع في الجيزة.