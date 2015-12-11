بلا قيود مع مستشار وزير الدفاع في السعودية العميد الركن أحمد حسن عسيري

يستضيف برنامج بلا قيود في هذه الحلقة الوجه الأبرز في تحالف عاصفة الحزم.

شكلت بيانات الضيف الصحفية وإيجازاته العسكرية مادة ثرية للصحفيين الذين كانوا يتابعون الأحداث في اليمن وتطور العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية.

نسأل العميد الركن أحمد حسن عسيري، مستشار وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والمتحدث باسم قوات التحالف، عما حققته عاصفة الحزم؟ هل أنجزت أهدافها بالكامل؟، لماذا لم تُعدْ شرعية الرئيس هادي إلى مواقعها حتى الأن على الرغم من التقدم العسكري كما ذكر ضيفنا في بياناته؟

وإذا كان الجهد العسكري للتحالف حقق أهدافه، لماذا تستمر الضربات العسكرية إلى ما بعد إسدال الستار على عاصفة الحزم رسمياً؟.

يعرض البرنامج يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، ويعاد على مدى أيام الأسبوع.

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