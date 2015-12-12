الحوثيون والحكومة اليمنية يعلنون بدء وقف إطلاق النار يوم الإثنين

أعلن الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أن وقفا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول.

ويأتي هذا الموعد عشية محادثات سلام بين الطرفين في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء الصراع.

وفي مؤتمر صحفي، قال محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية "بناء على ما تم الاتفاق عليه، سيكون هناك وقف للعدوان يوم 14 من الشهر الجاري".

ويشارك في محادثات جنيف ممثلون عن الحكومة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي دعم أنصاره في قوات الأمن الحوثيين.