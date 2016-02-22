وثائقي بي بي سي: تعز بين المطرقة والسندان

تبث بي بي سي اعتباراً من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مساء الاثنين 22 فبراير/ شباط تقريراً وثائقيا عن الوضع الميداني والإنساني في مدينة تعز اليمنية التي يخضع قسم كبير منها لحصار مشدد من قبل المقاتلين الحوثيين وحلفائهم. يلقي الزميل أنور العنسي الضوء على الوثائقي الجديد.

التقرير هو ثاني عمل وثائقي تنجزه لبي بي سي من اليمن الصحفية الاستقصائية صفاء الأحمد بعد تقريرها الأول "الحوثيون من الجبل إلى السلطة".

قطعت صفاء البحر إلى عدن بواسطة مركب تجاري مهترئ، لكن وجهة صفاء كانت تعز. الطريق إلى المدينة لم يكن شاقاً فحسب بل ومحفوفا بالمخاطر البالغة حيث تتبدل الطرق والمسالك والدروب المؤدية إليها للتحول أحيانا إلى خطوط للمواجهة بين الحوثيين وخصومهم المدافعين عن المدينة .

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