عودة طاقم محطة الفضاء الدولية للأرض بعد أطول مهمة في التاريخ

عاد رائدا الفضاء الأمريكي سكوت كيلي والروسي ميخائيل كورنينكو إلى كوكب الأرض يوم الأربعاء بعد أن أمضيا قرابة عام على متن محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لبعثة فضائية أمريكية في التاريخ تهدف إلى تمهيد السبيل لسفر الإنسان إلى كوكب المريخ.

وهبطت الكبسولة الروسية وهي من طراز سويوز وعلى متنها كيلي وكورنينكو ورائد فضاء روسي آخر هو سيرجي فولكوف قرب مدينة جهزقازجان بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من الانطلاق من محطة الفضاء الدولية.

وظل كيلي وكورنينكو على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 340 يوما أي أكثر من أي طاقم بآخر.