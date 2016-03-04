عزلة الغربان

هي فنيا، أبعد ما تكون عن الكمال، ولكن ذلك يضيف إلى الشعور بالأمان إزاء صانعها: لقد أراد فوكاسي جعل أفكاره ومشاعره مرئية. والصور يمكن مشاهدتها منفردة ولكنها مجتمعة تظهر ما يمكن أن يحققه فنان يحمل الكاميرا، وإذا كنت قد شاهدتها من قبل فإنها تستحق نظرة أخرى.