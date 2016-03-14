حنان الحروب: المعلم هو المناضل الحقيقي

فازت المدرسة الفلسطينية حنان الحروب بجائزة أفضل مدرس في العالم وقيمتها مليون دولار (707 ألف جنيه إسترليني) – وقد أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس الجائزة في رسالة بالفيديو.

وقد ترعرعت حنان الحروب في مخيم للاجئين الفسطينيين، وهي حاليا تعمل مدرسة في مخيم للاجئين.

وهي متخصصة في تقديم الدعم للأطفال الذين يصابون بالذعر والهلع جراء العنف.

وتم إعلان الفائز في مراسم لتوزيع الجوائز أقيمت في دبي، تزامنت مع رسالة تهنئة بالفيديو أرسلها الأمير البريطاني وليام.

وبعث البابا فرانسيس رسالة قال فيها إن المدرسين هم "بناة السلام والوحدة."