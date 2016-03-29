بالفيديو: نزول ركاب الطائرة المصرية المختطفة في قبرص

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اختطفت طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران خلال رحلة محلية، وأجبرت على التوجه والهبوط في قبرص.

وكانت طائرة الرحلة MS181، من طراز إيرباص A320 تحمل 81 راكبا متجهة من الإسكندرية إلى القاهرة عندما سيطر عليها الخاطف.