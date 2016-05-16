زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان
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وليد جنبلاط

  • 16 مايو/ أيار 2016

زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان