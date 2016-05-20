قصص أمهات مراهقات

في كل عام تنجب نحو مليوني فتاة وهن دون 15 عاما. بالإضافة إلى المخاطر الصحية لهذا، قد يدفعهن هذا إلى ترك الدراسة والتأثير على فرص العمل مستقبلا. المصور والمخرج بيتر تن هوبين التقى ببعض الأمهات صغار السن قبيل انعقاد الدورة الرابعة من مؤتمر للأمم المتحدة حول صحة المرأة وحقوقها في كوبنهاغن. كيا (14 عاما) تعيش مع زوجها جهانجير وابنها رحيم وأهل زوجها في منطقة عمرانية فقيرة في بنغلاديش. أحبت كيا زوجها وأرادا أن يتزوجا ضد رغبة الأهل حينما كانت تبلغ من العمر 13 عاما. وبسبب نزف كمية كبيرة من الدم، كادت كيا أن تفقد حياتها أثناء الولادة. وتقول "حينما تزوجت في سن 13 عاما، كنت سعيدة. ذهبت للمدرسة سنة واحدة فقط لأن عائلتي كانت فقيرة جدا. قضيت سنوات عديدة في المنزل أساعد والدتي في أعمال البيت. تعرفت على زوجي في نفس المنطقة، وأردت الزواج منه. أصبحت حاملا بعد شهرين. أردت أن يكون لدي طفل. وحينما شعرت بآلام المخاض للمرة الأولى، لم أخبر أي شخص. سألتني والدة زوجي إذا كنت أشعر بإعياء، وقلت لها نعم. فعلت والدة زوجي كل ما في وسعها لتوليد طفلي، لكنها لم تستطع. جاءت أمي بعد ذلك ونقلتني لعيادة محلية".