"بيبير" روبوت جديد يستطيع قراءة المشاعر

يظهر لأول مرة روبوت له القدرة على قراءة المشاعر، ظهر الروبوت في المعرض السنوي للروبوتات بباريس، يستخدم الإشارات السمعية والبصرية للتفاعل مع الناس وقراءة مشاعرهم.

وسوف يطرح أكثر من ألف نسخة منه في الأسواق الأوروبية قريبا.