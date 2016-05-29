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"بيبير" روبوت جديد يستطيع قراءة المشاعر

  • 29 مايو/ أيار 2016

يظهر لأول مرة روبوت له القدرة على قراءة المشاعر، ظهر الروبوت في المعرض السنوي للروبوتات بباريس، يستخدم الإشارات السمعية والبصرية للتفاعل مع الناس وقراءة مشاعرهم.

وسوف يطرح أكثر من ألف نسخة منه في الأسواق الأوروبية قريبا.