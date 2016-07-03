الصور الفائزة في مسابقة ناشونال جيوغرافيك للسفر 2016
أعلنت ناشونال جيوغرافيك عن الصور الفائزة في مسابقة مصور السفر للعام الحالي 2016، في فئاتها الثلاث البشر والطبيعة والمدن، وشملت مجموعة من أجمل الصور من مختلف أنحاء العالم.
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فازت صورة راعي الخيول من منغوليا، للمصور أنتوني لاو من هونغ كونغ، بالمركز الأول في مسابقة السفر من ناشونال جيوغرافيك 2016. ويقول عنها :" في الصباح تساقطت الثلوج بكثافة وأضحت الرياح أقوى وبدأ النور يتحرك فأدركت أنه الوقت المناسب لالتقاط الصور، ونجحت إحدى محاولاتي الأخيرة عندما شق هذا الفارس السماء قادما نحوي يسوق خيله، فكانت اللحظة المناسبة".
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شاركت الصور الفائزة في ثلاث فئات بالمسابقة: البشر والمدن والطبيعة. وفاز هيروكي إنوي بالمركز الأول في فئة الطبيعة بصورة لثعلبين يعدوان على الثلوج في هوكايدو باليابان وجاءت بعنوان :"أينما تذهب سأتبعك".
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أما المركز الأول في فئة المدن فكان من نصيب المصور تاكاشي ناكاغاوا، ونجح في التقاط انعكاس صورة شخص على الماء في مدرسة بن يوسف بمدينة مراكش المغربية.
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كانت مستنقعات بانتال البرازيلية موقع التصوير الملائم للمصور ماسيمليانو بنسفيني لالتقاط صورة التمساح يفترس سمكة كبيرة تلتهم أخرى أصغر، وفازت بالمركز الثاني في فئة الطبيعة، ويقول :"استغرق الأمر برمته جزء من الثانية لإلتقاط ما حدث".
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المركز الثاني في فئة البشر كان من نصيب ياسمين ماند بصورتها "أحلام السطوح"، والتقطتها في الخامسة والنصف فجرا من فوق أسطح المنازل في مدينة فاراناسي في الهند، حيث تنام العائلات هربا من حرارة الجو.
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صورة لمدرسة بمدينة غوانغهو، في إقليم جوانغدونغ شينغ بالصين، للمصور وينغ كا هية، وفازت بالمركز الثاني في فئة المدن.
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المركز الثالث في فئة الطبيعة ذهب للمصور فيكتور ليما عن صورته في الليل من صحراء أتاكاما في دولة شيلي.
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سيدة تحمل الخشب للتدفئة في قرية نائية بمنطقة هيمشال براديش في الهند، للمصور ماتيا باساريني، واستحقت الصورة المركز الثالث في فئة البشر.
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فاز المصور جيريمي تان بالمركز الثالث في فئة المدن، بصورة البرق يضرب السماء بالقرب من برج كومتار بمدينة جورج تاون عاصمة ولاية بنانغ في ماليزيا.
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استحق المصور دوتان ساغي الثناء ومركز شرفي على هذه الصورة لتدريب لاعبي رياضة بناء الأجسام في صالة مفتوحة على شاطيء بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الصورة من فئة البشر.
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التقطت كاثلين دولماتش هذه الصورة لمتنزه سنترال بارك في نيويورك من طائرة هليكوبتر، وحصلت على مركز شرفي في فئة المدن.
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وأخيرا وليس آخرا تأتي هذه الصورة من فئة الطبيعة لدبين قطبيين مستلقيان على جبل جليدي في مضيق ديفيز على ساحل جزيرة بافن الكندية، للمصور جون رولينز.
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