الصور الفائزة في مسابقة ناشونال جيوغرافيك للسفر 2016

فازت صورة راعي الخيول من منغوليا، للمصور أنتوني لاو من هونغ كونغ، بالمركز الأول في مسابقة السفر من ناشونال جيوغرافيك 2016. ويقول عنها :" في الصباح تساقطت الثلوج بكثافة وأضحت الرياح أقوى وبدأ النور يتحرك فأدركت أنه الوقت المناسب لالتقاط الصور، ونجحت إحدى محاولاتي الأخيرة عندما شق هذا الفارس السماء قادما نحوي يسوق خيله، فكانت اللحظة المناسبة".