ريو 2016: رسام غرافيتي برازيلي يحمل الشعلة الأولمبية

يعد وارك روتشينيا من أشهر رسامي الغرافيتي في العاصمة البرازيلة ريو دي جانيرو. وقد اختارت اللجنة الأولمبية وارك ليحمل الشعلة الأولمبية.
ويشتهر وارك بالرسومات التي تحاكي الملائكة والتي يرسمها على جدران كافة مناطق العاصمة.
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يعد وارك روتشينيا من أشهر رسامي الغرافيتي في العاصمة البرازيلة ريو دي جانيرو. وقد اختارت اللجنة الأولمبية وارك ليحمل الشعلة الأولمبية.
ويشتهر وارك بالرسومات التي تحاكي الملائكة والتي يرسمها على جدران كافة مناطق العاصمة.