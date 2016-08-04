ريو 2016: رسام غرافيتي برازيلي يحمل الشعلة الأولمبية
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ريو 2016: رسام غرافيتي برازيلي يحمل الشعلة الأولمبية

  • 4 أغسطس/ آب 2016

يعد وارك روتشينيا من أشهر رسامي الغرافيتي في العاصمة البرازيلة ريو دي جانيرو. وقد اختارت اللجنة الأولمبية وارك ليحمل الشعلة الأولمبية.

ويشتهر وارك بالرسومات التي تحاكي الملائكة والتي يرسمها على جدران كافة مناطق العاصمة.