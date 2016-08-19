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أطفال لخصوا مأساة سوريا

  • 19 أغسطس/ آب 2016

أعرب المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا عن غضبه حيال الصور التي نُشرت للطفل السوري عمران الذي انتُشل حيا من تحت أنقاض مبنى قصف في مدينة حلب.

وقال دي ميستورا لبي بي سي إن صورة عمران تلخص مأساة الأطفال في كل أنحاء سوريا.

يؤكد تقرير صادر عن منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي أن أكثر من 80% من الأطفال في سوريا، تأثروا بسبب النزاع، سواء من بقوا داخل البلاد أو أصبحوا لاجئين بالدول المجاورة، حيث تشير المنظمة المعنية بالطفولة إلى أن حوالي مليوني طفل سوري لاجئ بحاجة إلى دعم وعلاج نفسي.