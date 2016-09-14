عملية جراحية في حلب...عبر سكايب

أشرف الدكتور دايفيد نوت على عملية جراحية في حلب عبر خدمة سكايب.
واتصل الجراحون السوريون من مستشفى في حلب بالدكتور نوت لمساعدتهم على إجراء عملية صعبة ومعقدة.
ويقول الدكتور نوت إنه أشرف على تدريب هؤلاء الجراحين في سوريا في وقت سابق.
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أشرف الدكتور دايفيد نوت على عملية جراحية في حلب عبر خدمة سكايب.
واتصل الجراحون السوريون من مستشفى في حلب بالدكتور نوت لمساعدتهم على إجراء عملية صعبة ومعقدة.
ويقول الدكتور نوت إنه أشرف على تدريب هؤلاء الجراحين في سوريا في وقت سابق.