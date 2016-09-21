لندنيون يطالبون "بايقاف دونالد ترامب"

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2016

ناشطون لندنيون يستخدمون حافلة للدعوة الى ايقاف مرشح الحزب الجمهوري الامريكي، ملياردير العقارات دونالد ترامب، من الفوز بالبيت الابيض في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

  • AP

    ترمي الحملة الى اقناع الناخبين الامريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة بتجنب التصويت لترامب.

  • AFP

    احد الناشطين وقد طلا وجهه بالوان العلمين الامريكي والبريطاني.

  • AFP

    تهدف الحملة ايضا الى اقناع الامريكيين المقيمين في بريطانيا بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

  • AFP

    يقيم الملايين من الامريكيين في الخارج، 220 الفا منهم في بريطانيا لوحدها. ولا يشارك منهم عادة في الانتخابات الا 12 بالمئة.

  • Getty

    نظمت الحملة حركة "آفاز". يتوجه الناخبون الامريكيون الى صناديق الاقتراع في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر لاختيار الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

  • Getty

    جالت الحافلة في شوارع العاصمة البريطانية.

  • Getty

    الحافلة تروج لرسالتها امام مقر البرلمان البريطاني.