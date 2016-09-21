لندنيون يطالبون "بايقاف دونالد ترامب"
ناشطون لندنيون يستخدمون حافلة للدعوة الى ايقاف مرشح الحزب الجمهوري الامريكي، ملياردير العقارات دونالد ترامب، من الفوز بالبيت الابيض في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
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AP
ترمي الحملة الى اقناع الناخبين الامريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة بتجنب التصويت لترامب.
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AFP
احد الناشطين وقد طلا وجهه بالوان العلمين الامريكي والبريطاني.
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AFP
تهدف الحملة ايضا الى اقناع الامريكيين المقيمين في بريطانيا بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية.
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AFP
يقيم الملايين من الامريكيين في الخارج، 220 الفا منهم في بريطانيا لوحدها. ولا يشارك منهم عادة في الانتخابات الا 12 بالمئة.
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Getty
نظمت الحملة حركة "آفاز". يتوجه الناخبون الامريكيون الى صناديق الاقتراع في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر لاختيار الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.
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Getty
جالت الحافلة في شوارع العاصمة البريطانية.
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Getty
الحافلة تروج لرسالتها امام مقر البرلمان البريطاني.
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