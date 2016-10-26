ساشا اوباما تسخر من والدها الرئيس الامريكي عن طريق "سنابشات"

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقال إن ساشا اوباما نشرت الصورة الساخرة للتعبير عن ضجرها

أسر الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن ابنته الصغرى ساشا سخرت منه مؤخرا عن طريق مساهمة في موقع سنابشات.

وقال الرئيس الامريكي إن ساشا سجلت ما قاله حول سنابشات، احدى وسائل التواصل الاجتماعي، اثناء تناول الاسرة وجبة العشاء مؤخرا قامت بعدها بارسال جزء منها الى اصدقائها.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يناقش فيها الرئيس اوباما نشاطات ساشا البالغة من العمر 15 عاما على الانترنت، ففي تموز / يوليو الماضي، قال إنها تستخدم ايضا خدمة تويتر مما ادى بالعديد من وسائل الاعلام الى محاولة اكتشاف حسابها الذي ما زال سرا الى اليوم.

ولم تخرج اي نسخة من الرسالة التي بعثت بها ساشا عبر سنابشات الى العلن. يذكر ان المشاركات التي تنشر بواسطة هذا التطبيق تختفي بمجرد مشاهدتها من قبل المرسل اليه او بعد فترة محددة قصيرة، ولكن ثمة وسائل للالتفاف حول ذلك.

وكان الرئيس اوباما كشف عن الحادث الاخير في برنامج جيمي كيمل التلفزيوني الحي يوم الاثنين الماضي.

وقال الرئيس الامريكي "اعطتني ساشا تعليمات عبر سنابشات."

وتابع "كنا نتناول وجبة العشاء في احدى الليالي مؤخرا، وكنت قرأت ان تطبيق سنابشات يحقق شعبية كبيرة في اوساط فئتها العمرية، فقلت لها حدثيني عن سنابشات."

"بدأت ساشا بشرح مميزات وخصائص سنابشات، وكيف يمكن للمستخدم ان يعد صورا ساخرة بواسطته الى آخره."

"وعندما انتهت، وكنا انا وامها ميشيل جالسان، قلت اليس هذا مثيرا؟"

"عندها بدأت بالحديث مع ميشيل حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ومعناها، واكتشفت انها كانت تسجل حديثي وارسلت التسجيل الى اصدقائها وقالت لهم هذا والدي يحاضر لنا عن معنى وسائل التواصل الاجتماعي."

"كما التقطت صورة لنفسها والضجر باد على وجهها."

واضاف الرئيس اوباما بأن زوجته - التي كانت انضمت الى سنابشات في حزيران / يونيو الماضي - وابنته الكبرى ماليا "اعجبتا" بما نشرته ساشا.

كما اسر الرئيس الامريكي لمقدم البرنامج جيمي كيمل بأن هاتف الآيفون الذي يملكه مقيد باستلام رسائل البريد الالكتروني وتصفح الانترنت وليس بامكانه التقاط الصور او تشغيل الموسيقى او اجراء مكالمات.

وقال "لا ارسل اي رسائل باستخدام هاتفي قد تجد نفسها في يوم ما على صفحات الصحف الرئيسية."

وقال إنه يتوقع ان تشغل التكنولوجيا جدول اعمال خليفته، مضيفا "احدى التحديات الكبرى ستكون الكيفية التي نواصل التمتع بها بكل مميزات الانترنت ونحافظ في الوقت نفسه على خصوصيتنا وسلامة اموالنا. كيف نوازن موضوع الامن؟ لأن الناس يتوقعون ان تقوم الحكومة بمراقبة ذلك بشكل يحميهم من الاشرار، ولكنهم قلقون من تدخل الحكومة بشكل كبير بحيث يحتاجون الى من يحميهم من الحكومة."

"هذا النقاش سيستمر لوقت طويل."