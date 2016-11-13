إلزام أمازون برد أموال دفعها أطفال في عمليات شراء عبر تطبيقاتها

مصدر الصورة Thinkstock Image caption أمازون وضعت خاصية تمكن أولياء الأمور من الوقف الكامل لآلية الشراء داخل التطبيق من خلال إعدادت التحكم.

أصدر قاض أمريكي حكما يلزم شركة أمازون بإعادة دفع أموال إلى آباء أطفال قاموا بعمليات شراء من خلال تطبيقات الشركة دون موافقة الآباء في الفترة بين 2011 و2014.

وأمر القاضي جون كافنورالشركة بالبدء في إعادة دفع الأموال خلال 12 شهرا تبدأ من يناير/ كانون ثاني 2017.

وجاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية، لكن المحكمة رفضت طلب المفوضية بأن تدفع الشركة 25.6 مليون دولار.

كما رفض أيضا طلب أمازون بدفع التعويضات في صورة بطاقات هدايا.

وكانت أمازون وشركات أخرى قد أطلقت في عام 2011 خيار الدفع مقابل محتوى وميزات إضافية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مثل منصات الألعاب والموسيقى.

وتقدم أولياء أمور أطفال بشكاوى ضد الشركة لأنها جعلت من السهل على أطفالهم شراء هذا المحتوى دون الرجوع إليهم.

وبدأت المفوضية الأمريكية للتجارة إجراءات مقاضاة أمازون عام 2014.

ومنذ 2014، أجرت أمازون تعديلات عمليات الشراء داخل التطبيقات.

ووضعت خاصية تمكن أولياء الأمور من الوقف الكامل لآلية الشراء داخل التطبيق من خلال إعدادت التحكم.