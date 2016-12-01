نتفليكس ستسمح لمستخدميها بتحميل الأفلام وبرامج التلفزيون

مصدر الصورة copyrightNETFLIX Image caption نتفليكس قررت السماح بتحميل برامجها مثلما تفعل تطبيقات أخرى

أعلنت شركة نتفليكس، لخدمات البث الحي على الإنترنت، أنها ستسمح لمستخدميها بتحميل بعض البرامج والأفلام ومشاهدتها بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أثناء المشاهدة.

يأتي هذا بالرغم من أن الشركة قالت في وقت سابق إن إتاحة تحميل البرامج أضاف الكثير من "التعقيد" لتجربتها.

وتتيح تطبيقات فيديو أخرى، مثل بي بي سي آي بلاير، وأمازون برايم فيديو، بالفعل للمستخدمين مشاهدة محتواها بدون الاتصال بالإنترنت.

وأوضحت نتفليكس أن بعض برامجها الأصلية متاحة بالفعل للتحميل، وأن الكثير منها سيتاح مستقبلا.

ومن جهته، أعرب توم هارينغتون، من إندرز أنالسيز للاستشارات، عن اندهاشة من هذا القرار، خاصة أن الشركة أعلنت قبل أسابيع أنها لن تقدم على تلك الخطوة.

وقال "يمكن أن نفهم لماذا لا تريد أن تفعل ذلك، لأنه يفتح النقاش حول قضايا حقوق الملكية. وتقديم خدمة تحميل سيكلف نتفليكس أكثر".

وأضاف "لكن الجميع يفعل ذلك بالفعل. أمازون تقوم بذلك، وسكاي تفعل أمرا مماثلا من خلال تطبيقها سكاي كيو. نتفليكس لا تريد أن تتخلف عن الركب أو تصبح أقل من المنافسين".