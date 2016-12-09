انطلاق مركبة فضاء يابانية في مهمة للتخلص من النفايات الفضائية

مصدر الصورة AFP Image caption وانطلقت المركبة من مركز تانيغاشيما في المحيط الهادئ.

أطلقت اليابان مركبة فضاء متجهة إلى محطة الفضاء الدولية على متنها نظام للتخلص من النفايات الفضائية التي قد تشكل تهديدا لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

وشارك في إنتاج نظام جمع النفايات شركة يابانية متخصصة في صنع شباك صيد الأسماك.

ويهدف علماء في وكالة استشكاف الفضاء اليابانية إلى التخلص من النفايات المحيطة بكوكب الأرض. ومن بين ذلك كمية كبيرة من الأجهزة التي تم التخلص منها من أقمار اصطناعية قديمة وقطع من صواريخ.

ويوجد على متن المركبة حبل مصنوع من أسلاك معدنية رفيعة تولد الكهرباء أثناء سحبه في المجال المغناطيسي المحيط بكوكب الأرض.

ويفترض أن النفايات الفضائية ستتحرك ببطئ عندما يقترب منها الحبل، وهو ما سيؤدي إلى انتقالها إلى مدار أقرب إلى الأرض، ومن ثم احتراقها عندما تصل إلى المجال الجوي الأرضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الوكالة نوبويوشي فوجيموتو قوله إن عملية الإطلاق كانت ناجحة، مشيرا إلى أن المركبة وصلت إلى المدار المحدد خلال 15 دقيقة. وانطلقت المركبة من مركز تانيغاشيما في المحيط الهادئ.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 100 مليون قطعة نفايات تدور حول الأرض، وهو ما قد يؤثر على عملية استكشاف الفضاء في المستقبل.