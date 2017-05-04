يد آلية "ترى وتمسك" بصورة طبيعية

مصدر الصورة PA Image caption ال الدكتور كاينوش نازاربور كبير محاضري الهندسة الطبية في جامعة نيوكاسيل إن اليد الآلية "تستجيب بصورة تلقائية"

طور العلماء يدا آلية "ترى" الأشياء وتقرر بصورة فورية طريقة الإمساك بها.

ويستخدم جهاز حاسب آلي كاميرا لتقييم شكل الغرض المراد إمساكه وحجمه ثم اختيار الحركة المناسبة للإمساك به.

وطورت التكنولوجيا المستخدمة في تطوير هذه اليد في جامعة نيوكاسل في بريطانيا وجرى تجريبها على عدد ممن بترت أياديهم.

وقال الدكتور كاينوش نازاربور كبير محاضري الهندسة الطبية في جامعة نيوكاسيل إن اليد الآلية "تستجيب بصورة تلقائية".

وقال الدكتور نازاربور "بالنسبة للكثير ممن بترت أياديهم أوسيقانهم يكون الارتكاز على الذراع أو الساق السليمة، لأن الطرف الصناعي يبدو صعب الحركة مقارنة بالطرف الطبيعي".

وأضاف "والآن، وللمرة الأولى في قرن، طورنا يدا تتحرك بالحدس الطبيعي يمكنها التصرف دون تفكير".

وبرمج الفريق، الذي نشر بحثه في دورية "نيورال إنجنيرنغ" اليد للتصرف في أقل من الثاينة والقيام بأربع طرق مختلفة للإمساك بالأغراض، تناسب حمل كوب والإمساك بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، والإمساك بالأشياء بالإبهام وإصبعين أو بالإبهام وإصبع واحد.