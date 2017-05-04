اختبار دم جديد "يساعد في تحديد العلاج الفعال" لسرطان البروستاتا

مصدر الصورة Getty Images Image caption اختبار الدم الجديد يكلف 50 جنيها استرلينيا ويجري في العيادة ويساعد في معرفة مدى استجابة المريض للعلاجات الشائعة

طور باحثون اختبار دم جديدا يمكن أن يساعد في تحديد العلاج الفعال للرجال المصابين بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة.

وتوصل باحثون في مرض السرطان في أوروبا إلى الاختبار بعد تحليل عينات دم من 265 مصابا بالمرض.

واكتشف الباحثون أن المرضى الذين لديهم نسخ متعددة من جين معين لا يستجيبون بشكل جيد لعلاجي أبراتيرون وإنزالوتاميد، وهي الأدوية الشائعة لعلاج الحالات المتقدمة.

ويأمل فريق الباحثين أن يساعد الاختبار في تقديم العلاج المناسب للمرضى بدلا من تناولهم أدوية غير ضرورية، ورغم هذا مازال هناك حاجة إلى المزيد من التجارب.

ويُعطى عقارا أبراتيرون وإنزالوتاميد للرجال الذين لم تعد حالتهم تستجيب للعلاج بالهرمونات التقليدية وبدأ السرطان ينتشر في أجسامهم.

ويكلف اختبار الدم الجديد أقل من 50 جنيها استرلينيا، وهو وسيلة سريعة ورخيصة نسبيا لمنع الرجال من التعرض للآثار الجانبية للعلاج، الذي سوف يفشل.

مصدر الصورة PA Image caption الأطباء يستعينون بأجهزة مسح الجسد لاكتشاف الإصابة بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة

ووصف الباحث الرئيسي في الفريق جيرهارد أتارد، من مركز التطور والسرطان في معهد أبحاث السرطان في لندن، أدوية أبراتيرون وإنزالوتاميد بأنها علاجات ممتازة لسرطان البروستاتا المتقدم، ويمكن لبعض الرجال تناول هذه الأدوية لسنوات دون عودة السرطان.

لكنه أوضح أن هذه الأدوية لا تعمل بشكل جيد مع رجال آخرين يهاجمهم المرض مرة أخرى بسرعة.

"خطوة هامة"

وحتى الآن لا يوجد اختبار دم معتمد يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كانت هذه هي أفضل العلاجات للشخص.

وقال أتارد "طورنا اختبارا قويا يتم في العيادة لتشخيص مرض سرطان البروستاتا المتقدم لدى الأشخاص الذين قد يستجيبون لعلاج أبراتيرون وإنزالوتاميد، وكذلك يمكن معرفة من سيحتاجون إلى علاجات بديلة."

ولأغراض الدراسة، التي نشرت في مجلة أنالس أوف أونكولوجي، أخذ الباحثون عينات دم من مرضى شاركوا في ثلاث تجارب سريرية مختلفة.

وقال إيان فريم، مدير الأبحاث في مركز سرطان البروستاتا في بريطانيا، إن الاختبار الجديد يمكن أن يكون خطوة هامة نحو الابتعاد عن النهج العلاجي الأوحد للتعامل مع جميع المرضى.

ويكتشف الأطباء حوالي 46 ألف حالة إصابة بسرطان البروستاتا في بريطانيا سنويا. وواحد من بين كل أربعة مصابين يكون في مرحلة متقدمة من المرض.