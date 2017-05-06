دراسة: معظم المنازل في الولايات المتحدة بها هواتف محمولة وبدون خطوط أرضية

مصدر الصورة WHITE HOUSE Image caption مازالت هناك خطوط أرضية في البيت الأبيض

ذكرت دراسة صادرة عن الحكومة الأمريكية أن أقل من نصف المنازل بالولايات المتحدة بها خط تليفون أرضي.

ووجد استطلاع أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 50.8 في المئة من المنازل في الولايات المتحدة بها هاتف محمول واحد على الأقل ولكن لا يوجد بها خط أرضي.

كما توصلت الدراسة إلى أن 3.3 بالمئة من المنازل في الولايات المتحدة لا يوجد بها هاتف محمول ولا خط أرضي.

ووجدت الدراسة، التي تتناول صحة وعادات الأمريكيين وتصدر مرتين سنويا، إن أغلب المنازل في الولايات المتحدة بات يوجد بها هاتف محمول فقط.

يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كانت تطلب من الذين شملهم الاستطلاع ذكر رقم هاتف أرضي يمكن الرجوع لهم من خلاله إذا تطلب الأمر معاودة الاتصال بهم. ولم توضح المراكز سبب عدم وجود خط أرضي لدى البعض.

منازل التشارك

وقالت الدراسة إن عدد المنازل بدون خط أرضي قد ارتفع 2.5 بالمئة منذ نفس الفترة في العام الماضي.

وأشارت إلى أن أكثر من 123 مليون بالغ (50.5 في المئة) وأكثر من 44 مليون طفل (60.7 في المئة) يعيشون في منازل بها هاتف محمول واحد على الأقل ولكن دون خط أرضي.

كما تصولت الدراسة إلى أن أكثر من 70 في المئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما يعيشون في منازل بها هاتف محمول فقط، فيما يعيش في نحو 84 في المئة من البيوت أشخاص بالغين لا يمتون لبعض بصلة وليس لديهم خطا أرضيا.

ويعيش المستأجرون البالغين في فقر أو شبه فقر، كما وجدت الدراسة أن اللاتين يميلون للعيش في منازل بها هواتف محمولة فقط.

الوضع في بريطانيا

وفي بريطانيا، نجد حصة المنازل التي تحوي هواتف محمولة فقط أقل كثيرا.

وتظهر أرقام الهيئة المراقبة للاتصالات أوفكوم أنه مع بداية عام 2017 فإن 18 في المئة فقط من المنازل في بريطانيا تحوي هواتف محمولة فحسب.

وتقول الهيئة إنه رغم تراجع استخدام الهاتف الأرضي إلا أنه مازالت هناك حاجة له من أجل الحصول على خط انترنت ثابت "برودباند".

ويحصل الكثيرون في الولايات المتحدة على خدمة "برودباند" والتلفزيون من مورد سلكي (كيبول) مما يلغي الحاجة إلى خط التليفون التقليدي.