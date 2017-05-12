فيسبوك يتخذ خطوات جديدة لمنع المحتوى المزعج

مصدر الصورة Reuters Image caption يسعى فيسبوك إلى الحد من انتشار المحتوى المزعج

أعلن موقع فيسبوك أن المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إعلانات "مزعجة أو صادمة أو خبيثة" ستظهر بنسبة أقل على صفحة الرسائل الإخبارية للمستخدمين.

وتقوم شبكة التواصل الاجتماعي بتطوير طريقة اختيار المنشورات التي تظهر في الرسائل الإخبارية للمستخدمين بحيث تكشف بشكل أفضل عن صفحات الإنترنت ذات "المضمون الردئ".

ووفقا للتطوير المستهدف، سيتم البحث عن التدوينات الأكثر تضمنا للمعلومات.

وقال فيسبوك إن ذلك التطوير يستهدف المواقع الإلكترونية التي تحتوي "مضامين قليلة القيمة" ويتم إنشاؤها فقط بهدف التربح من استثارة انتباه المستخدمين.

وأعرب مستخدمون لموقع فيسبوك عن "خيبة أملهم"، عندما يضغطون على روابط إلكترونية تبدو وكأنها تشير إلى موقع إخباري، لكن بدلا من ذلك تقودهم إلى صفحات تتضمن إعلانات بالأساس، وذلك حسبما قال الموقع.

ويقول فيسبوك إن تحليل مئات الآلاف من صفحات الإنترنت ساعد في التعرف على المحتوى غير المرغوب فيه.

وأشار إلى أن الطريقة الجديدة لترشيح المحتوى المعروض سيتم اعتمادها في العديد من المناطق حول العالم، خلال الأشهر القليلة القادمة.