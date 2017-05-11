تركيا تطلب من ويكيبيديا فتح مكتب على أراضيها ودفع ضرائب حتى لا يحجب موقعها

مصدر الصورة Getty Images Image caption حظرت تركيا الدخول على موقع ويكيبيديا بعد أشهر من حظر مؤقت لفيسبوك وتويتر

طالبت تركيا موسوعة الانترنت ويكيبيديا بفتح مكتب على أراضيها ودفع الضرائب اللازمة حتى لا تحجب موقعها.

وقال وزير النقل التركي أحمد أرسلان في تصريح لقناة تلفزيونية تركية إن ويكيبيديا "تخلق انطباعا كاذبا بأن تركيا تدعم منظمة إرهابية".

وتقول صفحة على ويكيبيديا إن تركيا إما تواطأت مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أو لم تبذل جهدا كافيا للتصدي له.

وقالت الهيئة المشرفة على الاتصالات في تركيا إنها حظرت ويكيبيديا بموجب قانون يسمح بحجب المواقع التي تعد تهديدا على الأمن العام.

وتقدمت ويكيبيديا يوم الثلاثاء باستئناف ضد الحظر الذي فرض منذ أسبوعين. ورفضت محكمة تركيا الاستئناف، قائلة إنه على الرغم من ضروره حرية التعبير، إلا أنها يمكن أن تقيد في حال وجود "ضرورة تنظيمية".

كانت تركيا قد طبقت حظرا مؤقتا في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما حول العالم، من بينها فيسبوك وتويتر، خاصة في فترات الاحتجاجات، وتعرُض البلاد لهجمات إرهابية.

وأنكرت الحكومة في أنقرة في وقت سابق تبنيها ممارسات رقابة على الإنترنت، مبررة الانقطاع الذي تتعرض له الخدمة بأنه نتيجة دخول أعداد كبيرة على مواقع بعينها عند وقوع أحداث هامة.

وتعرض موقع ويكيبيديا للحظر في بلدان أخرى، من بينها حظر مؤقت في روسيا، وحظر متكرر في الصين.