أبل تكشف عن سماعاتها المنزلية "هوم بود" الذكية

مصدر الصورة APple Image caption تصف أبل سماعات "هوم بود" بأنها مشغل موسيقى

كشفت شركة أبل عن سماعات منزلية جديدة تعمل بدعم برنامج المساعد الصوتى الرقمى "سيرى".

وتستطيع سماعات "هوم بود" الجديدة، مثلها مثل أجهزة تنتجها شركتا أمازون وغوغل، الرد على الأسئلة وتقديم أشكال التحكم الذكي في أرجاء المنزل مثل التحكم في الإضاءة.

ويقول خبراء إن أبل تأخرت في تحسين المساعد الصوتي الافتراضي "سيري" وطرحت سماعة ذكية بعد طرح أمازون سماعتها "إيكو" في عام 2014.

وكانت الشركة أعلنت عن "هوم بود" في البداية وقبل أي شئ آخر كمشغل موسيقى.

وقال توم وارين، من موقع "ذا فيرج" المعني بأخبار التكنولوجيا: "أبل ذكية للغاية بطرحها سماعات تعمل بدعم المساعد الصوتي سيري كسماعات موسيقية، إنه ذكاء".

وقال بين باجارين، من مؤسسة "كرييتف ستراتيجيز" الاستشارية: "رائع أن تكون المساعدة المنزلية آخر المزايا التي تحدثوا عنها. التركيز على الموسيقي ذكاء، فهو الاستخدام الرئيسي للسماعات الذكية".

جاء إعلان أبل عن منتجها الجديد خلال مؤتمر المطورين العالمي في سان جوز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال بين وود، الخبير بمؤسسة سي سي إس إنسايت: "إنها خطوة منطقية لشركة أبل تضمن بها عدم تخلفها عن اللحاق بالركب وأن يكون لها جهاز ذكي داخل منزل المستخدمين".

وأضاف: "حدث ضجيج كبير بشأن جهازي أمازون إيكو وغوغل هوم، لكننا في واقع الأمر في بداية هذه التكنولوجيا. إنها خطوة عظيمة على خطى توسيع نطاق خدمات أبل".

واقع مختلط

مصدر الصورة APple Image caption يسمح تطبيق "أركيت" بدمج أشياء افتراضية داخل واقع حقيقي

كما كشفت الشركة عن أدوات تسمح لمصممي التطبيقات بإضافة أشياء افتراضية إلى رؤية العالم الواقعي من خلال كاميرا الهاتف.

وتعتبر لعبة "بوكيمون غو" الهاتفية خير مثال على تكنولوجيا المزج بين الواقعين، الافتراضي والواقع.

وقالت أبل إن أداة "أركيت" الجديدة تسمح باستخدام كاميرا مزدوجة العدسات في جهاز "آيفون 7 بلس"، على نحو يجعل المزج بين الأشياء الافتراضية والحقيقية أكثر واقعية.

السلامة في السيارة

كما أعلنت أبل عن إصدار جديد لنظام تشغيل هواتفها، آي أو إس 11، يتضمن إعدادا جديدا لمن يستخدمون هواتفهم آيفون في السيارة.

وكانت الشركة قد واجهت في يناير/كانون الثاني الماضي دعوى قضائية رفعها زوجان أمريكيان بسبب مقتل ابنتهما في حادث يقولون إنه بسبب استخدام سائق لتطبيق "فيستايم" على هاتفه آيفون.

مصدر الصورة APple Image caption أعلنت أبل عن إصدار جديد لنظام تشغيل هواتفهايتضمن إعداد جديد لوضعية السلامة أثناء قيادة السيارة

ويتيح الإعداد الجديد إمكانية ضبط الهاتف على "وضعية صامت" على نحو يحجب جميع إشعارات التنبيه وشاشة العرض على الهاتف ويمكنه الرد تلقائيا على الرسائل النصية وينبه من خلالها الأصدقاء بأنك تقود السيارة في ذلك الوقت.

وتختبر سامسونغ خاصية مشابهة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

كما أعلنت أبل عن:

-اتفاق يسمح بدمج خدمة أمازون لبث الفيديوهات "أمازون برايم فيديو" لتعمل على منصة تلفزيون أبل.

-تحديث لمتصفح "سفاري" الذي سيتيح خدمة عدم تتبع مستخدمي مواقع الإنترنت ووقف تشغيل الفيديوهات تلقائيا.

-تحديث السرعة لجهازي "آيماك" و"ماك بوك" علاوة على طرح "آيماك برو" الذي تقول الشركة إنه سيكون أقوى مقارنة بالاجهزة السابقة.