بيع أول خريطة أصلية لـ"ديزني لاند" بـ708 آلاف دولار

مصدر الصورة VAN EATON GALLERIES Image caption الخريطة التي لُونت بخط باليد رسمت في يومين فقط بمساعدة الفنان هيرب رايمان

حققت خريطة أصلية لأول مجمع ترفيهي لـ"ديزني لاند" 708 آلاف دولار في مزاد علني بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستخدم رجل الأعمال ورسام الكاريكاتور الشهير والت ديزني الخريطة، التي تعود لعام 1953، للحصول على تمويل للمشروع بعدما رفضه الأستوديو الفني الذي يعمل بها.

وأعطيت هذه النسخة إلى أحد الموظفين، وبقيت بعيدة عن أعين الجماهير لأكثر من 60 عاما.

وذيلت الخريطة بخط مصمم ميكي ماوس شخصيا، وتكشف الخريطة عن رؤية والت ديزني للمنتزه الذي شُيد عام 1955.

ورسمت الخريطة التي لُونت بخط باليد في يومين فقط بمساعدة الفنان هيرب رايمان.

وآخذ "روي"، شقيق ديزني، الخريطة وذهب بها إلى المستثمرين في هيئة الإذاعة الأمريكية عام 1953.

Image caption رسام الكاريكاتور والت ديزني لم يتمكن من الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعه من شركته

وقال مارك إيتون، من معرض مزادات فان إيتون في لوس أنجليس: "بعدما قدمت بعض العطاءات المثيرة بيعت الخريطة بنحو 708 آلاف دولار، وهو أعلم سعر لخريطة من خرائط مدينة ديزني لاند على الإطلاق."

وشيد أول مجمع لديزني لاند في مدينة أنهايم، بولاية كاليفورنيا، على موقع لموقف سيارات على مساحة 100 فدان.

واستقبل المجمع منذ افتتاحه منذ أكثر من 60 عاما، 650 مليون زائر، وكان ثالث أكبر مجمع ترفيهي من حيث عدد الزوار في العالم عام 2015.