حيوان الكنغر "يُربك" سيارات فولفو ذاتية القيادة

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقع أكثر من 20 ألف حادث اصطدام سنويا بسبب حيوانات الكنغر في أستراليا

تواجه تقنية القيادة الذاتية الخاصة بشركة فولفو السويدية للسيارات صعوبة في التعرف على حيوان الكنغر في الطريق.

وتستخدم السيارات من طرازي "إس 90" و"إكس سي 90" لعام 2017 برنامج "لارج أنيمال ديتكشن" لرصد فصائل مختلفة من الظباء.

لكن الطريقة التي يتحرك بها حيوان الكنغر تُربك تلك التقنية.

وقال المدير التقني لشركة فولفو في استراليا، ديفيد بيكيت، لشبكة إيه بي سي الإخبارية "لاحظنا أن الكنغر حينما يقفز ويكون في الهواء يبدو أبعد من الحقيقة، ثم يهبط ويبدو أقرب".

وأضاف بيكيت أن تلك المشكلة لن تؤجل طرح سيارات فولفو ذاتية القيادة في أستراليا.

مصدر الصورة Volvo Image caption تختبر سيارات فولفو أنظمة اكتشاف الكنغر منذ عام 2015

ووفقا للرابطة الوطنية الأسترالية للطرق وقائدي المركبات، فإن 80 في المئة من حوادث الاصطدام بحيوانات في ذلك البلد مرتبطة بالكنغر.

وتقول الرابطة إن أكثر من 16 ألف حادث اصطدام بسبب حيوانات الكنغر سنويا تتسبب في تعويضات بملايين الدولارات، من أموال التأمين.

ومنذ عام 2015، بدأ مهندسو السلامة في شركة فولفو تصوير سلوك حيوان الكنغر على جانب الطريق، في منطقة معروفة بتكرار حوادث الاصطدام بين الحيوانات والسيارات في أستراليا.

وتُستخدم تلك البيانات من أجل تصميم نظام للرادار والكاميرات، يمكنه اكتشاف حيوان الكنغر، وتفعيل المكابح في حال كون التصادم وشيكا.

وتسعى شركة فولفو إلى تحقيق هدف طموح، وهو ألا يُقتل أي شخص أو حتى يصاب بإصابة خطيرة داخل سياراتها الجديدة بحلول عام 2020.