"أكثر من ربع سكان الأرض" يستخدمون فيسبوك

مصدر الصورة Getty Images Image caption فيسبوك يواجه انتقادات بعدم بذله جهدا كافيا لإزالة المحتويات التي تحض على العنف

بلغ عدد مستخدمي فيسبوك شهريا أكثر من ربع سكان العالم، حسبما أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال مؤسس فيسبوك ورئيسه التنفيذي، مارك زوكربيرغ، على حسابه: "اعتبارا من هذا الصباح، وصل عدد مستخدمي فيسبوك رسميا الآن ملياري شخص."

يأتي هذا الإنجاز الكبير لعملاق التواصل الاجتماعي بعد مرور 13 عاما على تأسيس زوكربيرغ له أثناء دراسته في جامعة هارفارد.

وترك زوكربيرغ الجامعة قبل إكمال دراسته، بعد إطلاقه موقع فيسبوك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، أعلن فيسبوك أن عدد مستخدميه وصل إلى مليار مستخدم شهريا، ما يعني أنه نجح في مضاعفة عدد المستخدمين خلال خمس سنوات فقط.

وسيدحض نمو الشركة المتواصل تنبؤات منتقديها، الذين توقعوا منذ فترة طويلة تباطؤ نمو الشبكة بسبب قدرة بعض منافسيها، مثل سنابشات، على اجتذاب المستخدمين.

وفي بداية هذا العام، حذرت فيسبوك من أن النمو في إيرادات الإعلانات سيشهد تباطؤا. لكن طموحات زوكربيرغ ظلت كبيرة.

وقال مؤسس الشبكة لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن المؤسسة لم تُثر ضجة كبيرة بشأن بلوغ مستخدميها المليارين، وذلك "لأننا لم نصل بعد إلى كل شخص" في كل أنحاء العالم.

وأضاف: "ما نهتم به في الحقيقة هو القدرة على ربط الجميع ببعضهم."

وأدى نمو الشركة السريع إلى مواجهة ضغوط بشأن قدرتها على مراقبة المحتويات غير القانونية، والتي تحض على العنف، التي تُنشر على منصتها الاجتماعية.

وفي الشهر الماضي، قال فيسبوك إنه يتسعين لمراقبة محتوياته.