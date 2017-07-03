الثلج بأكبر سلاسل المقاهي في بريطانيا "ملوث ببكتيريا من البراز"

مصدر الصورة Getty Images

خلص تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن الثلج المستخدم في أكبر ثلاث سلاسل للمقاهي في بريطانيا يحتوي على بكتيريا من البراز.

واحتوت عينات مأخوذة من قهوة شركات "كوستا" و"ستاربكس" و"نيرو" على مستويات متفاوتة من البكتيريا، بحسب ما توصل إليه التحقيق.

وقال الخبير، توني لويس، إن هذه المستويات "تثير القلق".

وأوضح أن "هذه (البكتيريا) لا يجب أن تكون موجودة بأي مستوى، ناهيك عن الأعداد الهائلة التي تم العثور عليها".

وجرت اختبارات بشأن نظافة الطاولات، والصواني، والكراسي العالية في 30 فرعا.

وخلص التحقيق إلى أن 7 من كل 10 عينات من المشروبات المثلجة كانت ملوثة ببكتيريا موجودة في البراز.

واحتوت 3 من كل 10 عينات تم اختبارها من ستاربكس ونيرو على بكتيريا تسمى بكتيريا القولون البرازي.

وقال لويس، من معهد الصحة البيئية في بريطانيا، إن هذه الأنواع من البكتيريا تندرج في إطار "مسببات الأمراض الانتهازية - مصدر الأمراض البشرية".

من جهتها، قالت شركة كوستا إنها حدَّثت الإرشادات المتعلقة بكيفية معالجة المشروبات المثلجة، مضيفة أنها بصدد استخدام معدات جديدة لتخزين الثلج.

أما ستاربكس فقالت إنها تجري تحقيقا خاصا بها في هذه المزاعم.

وقال متحدث باسم ستاربكس إن السلسلة تأخذ شروط النظافة بـ"جدية تامة".

وعلى نحو مماثل، قال متحدث باسم نيرو إن السلسلة تجري "تحقيقا شاملا" في الوقت الراهن، وأنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" في ضوء نتائج التحقيق.