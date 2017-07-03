سامسونغ تطلق نسخة معدلة من هاتف "غالالكسي نوت 7"

مصدر الصورة Reuters Image caption استدعت سامسونع 2.5 مليون هاتف غالاكسي نوت 7، وعمدت إلى استخدام أجزاء منه في صناعة الهاتف الجديد.

أعلنت شركة سامسونغ أنها ستطرح نسخة معدلة من هاتف "غالاكسي نوت 7" الذي سُحب من الأسواق بسبب عيب في بطاريته يؤدي إلى اشتعالها.

وقالت الشركة إن الهاتف الجديد "نوت فان إديشن" سيطرح للبيع في كوريا الجنوبية في 7 يوليو/تموز الجاري.

وأضافت سامسونغ أن "نوت فان إديشن مزود ببطارية آمنة وأصغر حجماً".

وكانت الشركة توقفت عن إصدار هاتفها غالاكسي نوت 7 - الذي طرح لمنافسة آيفون 7 - أواخر العام الماضي بعد الكشف عن عيب في البطارية يؤدي إلى اشتعالها.

وسحبت الشركة الكورية الجنوبية نحو 2.5 مليون هاتف "غالاكسي نوت 7" بعد ورود شكاوى من انفجار البطاريات، إلا أنها عمدت إلى استخدام أجزاء منه في صناعة الهاتف الجديد.

وكان للمدافعين عن البيئة دور كبير في الضغط على سامسونغ لإعادة استخدام أجزاء من هواتف غالاكسي نوت 7، لتقليل كمية "النفايات الإلكترونية" التي تسبب بها سحب هاتف غالاكسي 7.

وسيطرح للبيع يوم الجمعة نحو 400 ألف هاتف جديد بسعر أقل 30 في المئة من هاتف غالاكسي نوت 7 ، إذ يبلغ ثمنه 615 دولاراً أمريكياً.

وستطلق الشركة نسختها الجديدة من هاتف غالاكسي نوت 8 في وقت لاحق من العام الجاري.