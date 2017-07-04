عمر الرجل "يؤثر في نجاح عملية التخصيب الصناعي"

مصدر الصورة Murat Deniz/Getty Images Image caption يؤثر عمر الرجل إن زاد عن 35 عاما في نجاح عملية التخصيب الصناعي

توصلت دراسة أمريكية إلى أن معدلات نجاح التخصيب الصناعي يعتمد على عمر الرجل وليس المرأة وحدها.

وأشارت الدراسة إلى أن احتمال الحمل يتراجع مع تقدم سن الرجال، مقارنة بمن هم أصغر ولديهم شريكة من نفس العمر.

وقدم باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية دراستهم، التي شملت نحو 19 ألف دورة تخصيب صناعي، إلى الجمعية الأوروبية للتخصيب وعلم الأجنة.

وتتناقض نتائج الدراسة مع فكرة استمرار قدرة الرجال دائما على التخصيب.

وثمة اعتقاد بأن احتمالات الحمل، سواء كان طبيعيا أو بوسائل مساعدة، تتأثر بتحور الحيوانات المنوية أو تراجع عددها في الرجال الأكبر عمرا.

وكانت دراسة سابقة قد أظهرت أن الحيوانات المنوية الأكبر عمرا هي الأكثر عرضة للعيوب الوراثية، وأن لها صلة بإصابة الأطفال بمرضي التوحد وانفصام الشخصية.

ومازال عمر المرأة، على الرغم من ذلك، المؤثر الأكبر في عملية التخصيب مقارنة بعمر الرجل.

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وتوصل العلماء في دراستهم إلى أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 42 عاما تتراجع نسبة احتمال الحمل عن طريق التخصيب الصناعي لديهم بواقع 46 في المئة، مقارنة برجال تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 عاما، عندما يكون عمر الشريكة أقل من 30 عاما.

وقالت لورا دودج، من مركز "إسرائيل ديكونيس" الطبي وكلية طب جامعة هارفارد، إن أسباب تراجع قدرة الرجال الأكبر عمرا على التخصيب ليست واضحة تماما.

وأضافت أن القدرة الإنجابية لدى المرأة تتأثر بعمرها نتيجة حدوث زيادة في معدلات الاضطرابات الكروموسومية، في حين تظل الآلية المقترحة لتأثير عمر الرجل في عملية الحمل غير واضحة.

والسؤال هل يمكن عمل أي شيء لتعويض التأثير الناتج في عملية التخصيب الصناعي عن رجال أكبر سنا وشريكات أصغر؟

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مصدر الصورة Getty Images Image caption ما زال عمر المرأة المؤثر الأكبر في نجاح عملية التخصيب مقارنة بتأثير عمر الرجل

وقالت دودج :"في ظل غياب أدلة واضحة لهذه الآلية، فإن أفضل نصيحة قبل الحمل هي الحفاظ على أسلوب حياة صحي".

وقال نيك ماكلون أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة ساوثهامبتون البريطانية "قد يشجع ذلك الشركاء الرجال على التحرك، كما يتيح رؤى جديدة للآليات بين الرجل والمرأة، وليس تركيز الأمر على عمر المرأة فقط".

"عيوب"

وقال راج ماتهور، استشاري أمراض النساء ورئيس وحدة طب الإخصاب في جامعة مانشستر البريطانية، إن مسألة عمر الرجل وتأثير ذلك في عملية التخصيب الصناعي تحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات، مع الأخذ في الاعتبار قاعدة بيانات أكبر للأزواج.

وقالت جيليان لوكوود، مديرة وحدة التخصيب في منطقة ميدلاندز ببريطانيا، إن ثمة فروق مميزة للقدرة على التخصيب بين المرأة والرجل.

وأضافت :"تولد المرأة بجميع بويضاتها، ولا تنتج أي بويضات جديدة، في حين يتكون لدى الرجال حيوانات منوية كل صباح".

وقالت :"قد يفضي انقسام الخلايا إلى حدوث العيوب".

وأضافت أن احتمالات الحمل تزيد لدى المرأة إذا كان الشريكان في سن صغيرة، وقالت "أما إذا انتظر الاثنان تقدم عمرهما، حينئذ قد يصبح الأمر مشكلة".