تسوية قضائية بين جون مكافي وشركة إنتل حول العلامة التجارية

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان جون مكافي يرغب في إطلاق اسمه على شركته الحالية

أبرمت تسوية قضائية بين جون مكافي، الذي يشتهر ببرامج لمكافحة الفيروسات تحمل اسمه، وشركة إنتل العملاقة للتكنولوجيا، حول استخدام اسمه كعلامة تجارية.

وحذرت شركة إنتل، المصنعة للرقائق الذكية، مكافي من تسمية شركته الحالية MGT Capital Investments إم جي تي كابيتال إنفستمنت باسم جون مكافي غلوبال تكنولوجيزJohn McAfee Global Technologies.

وترى الشركة إن مثل ذلك الفعل يرقى لدرجة انتهاك العلامة التجارية.

وكانت إنتل قد اشترت الشركة السابقة، التي كان يملكها مكافي والمسماة مكافي أسوشيتس، في عام 2010.

وبموجب التسوية القانونية، وافق مكافي على عدم استخدام عبارات "مكافي بريفاسي فون" أو "جون مكافي غلوبال تكنولوجيز"، للإشارة إلى أي منتجات أو خدمات تتعلق بالأمن الإلكتروني.

ولم يعترف أي طرف بارتكاب أية مخالفة في التسوية، التي دفعت بالقاضي الأمريكي باول أوتكين إلى تأجيل القضية لخمسة أيام.

ولا يزال مكافي محتفظا بحقه في استخدام اسمه في الإعلان والترويج، والعروض الترويجية.