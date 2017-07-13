فيسبوك يغلق الصفحات التي تبيع الماريوانا في ألاسكا

مصدر الصورة Reuters Image caption يسمح ببيع المارجوانا في تسع ولايات أمريكية، لأغراض طبية وترفيهية

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحات تبيع القنب (الماريوانا) في ألاسكا، مما أغضب الشركات التي تديرها والتي تقول إنها مرخصة لبيع السلعة.

وتلفت المشكلة الانتباه إلى المشاكل التي تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي حين تفروض قيودا على ما يمكن أن ينشر على مواقعها.

وطلبت رابطة القنب الهندي الوطنية توضيحات من فيسبوك.

وسيترتب على أصحاب الصفحات المحظورة الاستئناف لاستعادة صفحاتهم، كما قالت نائبة مدير الرابطة تايلور ويست لوكالة أنباء أسوشييتد برس.

ويطال الإجراء 9 ولايات أمريكية سمحت باستخدام القنب لأغراض طبية وترفيهية، كما قالت تايلور .

وقالت لبي بي سي إن المشكلة تبرز بين الفينة والأخرى ثم تختفي.

ولا يسمح فيسبوك بترويج بيع الماريوانا، بغض النظر عن البلد أو الولاياة التي تمارس النشاط.

وورد في بيان صادر عن موقع التواصل الاجتماعي أنه "من أجل الحفاظ على ظروف آمنة على الموقع فقد وضعت ضوابط لما هو مسموح وما لا يسمح به".

وكثيرا ما تضع محطات الإذاعة والتلفزيون قيودا على الإعلانات المرتبط ببيع الماريوانا، مما يجعل وسائل التواصل الاجتماعي وسائط حيوية للوصول إلى المستهلكين.

وقالت ليا ليفينغتون التي تملك شركة لبيع الماريوانا لوكالة اسوشييتد برس إن حظر الصفحات كان محبطا.