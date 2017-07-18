جراحون يزيلون 27 عدسة لاصقة من عين امرأة

مصدر الصورة BMJ Image caption أوضح تقرير نشر في المجلة الطبية البريطانية أن المرأة ظلت ترتدي عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط لمدة 35 عاما

أزال جراحون 27 عدسة لاصقة من عين امرأة تبلغ من العمر 67 عاما حضرت إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء عملية جراحية روتينية في العين.

وكان يفترض أن تجرى للمرأة عملية جراحية لإزالة "جسم غريب يميل إلى الزرقة" غير أن الإجراء الطبي المقرر أزال "كتلة صلبة" تتكون من 17 عدسة لاصقة مثبتة في مادة مخاطية، ثم كشفت الفحوصات اللاحقة وجود 10 عدسات لاصقة أخرى.

وأوضح تقرير نشر في المجلة الطبية البريطانية أن المرأة ظلت ترتدي عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط لمدة 35 عاما، ولم تشكو من أي تهيج في عينيها.

لكن بعد إزالة العدسات اللاصقة المثبتة في عينيها، قالت المرأة إنها شعرت براحة كبرى.

"مصدومة"

وقالت متدربة متخصصة في طب العيون تدعى روبال مورجاريا لمجلة "أوبتيميتري توداي" (فحص النظر اليوم) إنه "لم يسبق لأي منا أن شاهد مثل هذا من قبل".

وتابعت قائلة "لقد كانت كتلة كبيرة جدا بحيث أن العدسات اللاصقة الـ 17 كانت ملتصقة مع بعضها بعضا".

ومضت قائلة "صُدِمنا لأن المريضة لم تلاحظ (الكتلة الكبيرة) لأن من شأنها أن تتسبب في تهيجات كبيرة لأنها هناك".

وقالت "لقد شعرت (المرأة) بصدمة كبيرة لأنها اعتقدت أن سبب عدم شعورها بالارتياح من قبل يُعزى في جانب منه إلى تقدمها في العمر وجفاف عينيها".

"مخفية"

وذكر التقرير الطبي المتعلق بحالتها أن المريضة عانت من ضعف الرؤية في عينها اليمنى وفي المنطقة العميقة من عينيها، والتي ربما شكلت عاملا وراء ضياع العدسات اللاصقة.

وقالت متحدثة باسم رابطة أطباء العيون، سيري سميث جاينس، إن ضياع العدسات اللاصقة في منطقة العين يشكل مشكلة عامة لكنها عادة ما تجد سبيلها نحو الخارج.

وأضافت قائلة "تكون (العدسات اللاصقة) عادة مخفية، وتكون مغطاة في الجفن العلوي من العين. ولا يمكن أن تختفي أبعد من ذلك بسبب وجود جيب".

وأردفت قائلة "الأمر ذاته نجده تحت الجفن السفلي. لا يمكن أن توجد العدسات اللاصقة إلا في أحد هذين المكانين".

نصائح مهمة لحاملي العدسات اللاصقة:

•لا ترتدي العدسات اللاصقة لفترة أطول من التعليمات، وفي كل الأحوال لا ترتديها لأكثر من 16 ساعة في اليوم. لا تنم والعدسات اللاصقة في عينيك.

•اغسل يديك وجففهما قبل أن ترتدي العدسات اللاصقة في عينك.

•لا تضعي الماكياج في عينيك قبل أن ترتدي العدسات اللاصقة.

•استبدل غشاء العدسات اللاصقة الخاصة بك بانتظام لتقليل مخاطر التلوث.

•إذا وجدت علامات على احمرار العين أو الشعور بالألم أو فقدان الرؤية، يرجى استشارة طبيب العيون أو اختصاصي فحص النظر فورا.

•تأكد من إجراء مراجعات منتظمة للعيون والنظر.

•إذا انتابتك شكوك، تخلص من العدسات اللاصقة.