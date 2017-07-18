وكالة الفضاء اليابانية تنشر الصور الأولى للمحطة الفضائية الدولية

مصدر الصورة EPA

نشرت وكالة الفضاء اليابانية الصور الأولى،التي التقطتها طائرة تحكم عن بعد خاصة بها في محطة الفضاء الدولية.

وأرسلت طائرة على شكل كرة و مزودة بكاميرا داخلية بغية التقاط بعض الصور و مقاطع للفيديو لما يقوم به رواد الفضاء.

وبوسع هذه الطائرة أيضا أن تحلق في مناخ يخلو من الجاذبية في ذات الوقت الذي يتم التحكم بها من الأرض لا الفضاء.

وتحلق الطائرة في أرجاء الفضاء و تفتح للعالم نافذه على الحياه داخل محطة الفضاء الدولية.

مصدر الصورة JAXA Image caption نشرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية صورة للطائرة داخل محطة الفضاء الدولية

مصدر الصورة JAXA Image caption وتُظهر هذه اللقطة ما تسجله الكاميرا المثبتة بالطائرة

وصرحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن هذه الطائرة سلمت للمحطة في مطلع شهر يونيو/حزيران. ولكن لم تذاع الصور و مقاطع الفيديو إلا الآن.

وأشارت وكالة الفضاء أن "بإمكان هذه الطائرة أن تتحرك في أي مكان و أي زمن عبر التحليق الذاتي و تقوم أيضا بتسجيل الصور من أي زاوية كانت".

و يكمن الهدف من استخدام هذه الطائرة في التقاط الصور و تسجيل مقاطع الفيديو، و هي مهمة يقوم بها رواد الفضاء بأنفسهم، إذ يقومون بتوثيق عملهم و تجاربهم. و "يشكل هذا حاليا ما يقرب من عشرة في المئة من ساعات عملهم"، و ذلك وفقا لما ذكرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

و يمكن أيضا إرسال الصور لكوكب الأرض بحيث تصل في نفس الوقت، ما يسمح "لمراقبي عمليات الطيران و الباحثين على الأرض بمراجعة ما يقوم به فريق العمل من المنظور ذاته".