ميكروسوفت توقف تطوير برنامج الرسام في التحديثات المقبلة

Image caption أطلقت ميكروسوفت برنامج باينت (الرسام) منذ إصدارها أول نسخة من نظام التشغيل ويندوز عام 1985

قررت شركة ميكروسوفت التوقف عن تطوير برنامج "باينت" (الرسام) وإزالته من قائمة الخصائص التي قررت في تطويرها من الإصدار الجديد لنظام التشغيل ويندوز10.

وكان باينت مكونا أساسيا من مكونات نظم التشغيل التي طورتها الشركة تباعا منذ إصدار ويندوز عام 1985، وهو معروف ببساطة تشغيله وإمكانياته الأساسية.

وأعلنت الشركة أنها سوف تستبدل باينت ببرنامج آخر هو "باينت 3 دي".

ونشرت الشركة القائمة في إطار الإعداد للإصدار الأحدث من نظام التشغيل ويندوز10 فول كرييتورز، الذي ينطلق في الخريف المقبل.

وقالت ميكروسوفت إن الخصائص المدرجة في القائمة قد تزال تماما من ويندوز10 أو "يتوقف تطويرها إلى أن تزال من إصدارات قادمة".

وتتضمن القائمة أيضا تطبيق أوتلوك إكسبريس (Outlook Express) للبريد الإليكتروني، الذي تعتزم الشركة استبداله بتطبيق بريد إليكتروني مدمج في نظام التشغيل في إصداراته المستقبلية الذي ستلحقه الشركة بميكروسوفت إيدج.

وتواصلت بي بي سي مع ميكروسوفت للتعليق على القائمة التي كشفت عنها النقاب الاثنين الماضي.

"يرقد في سلام"

أعرب البعض عن استيائهم من قرار ميكروسوفت هذا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ "يرقد في سلام" (RIP) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووصف مستخدم موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب المعروف "ويلش يوتيوبر كيوتك" برنانج "الرسام" بأنه "أعظم شيء في الوجود".

ويستخدم أحد أبرز الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يحمل اسم "جيمل باينت"، برنامج "الرسام" في إنتاج رسوم ساخرة يستند فيها إلى موضوعات يرسلها له آخرون، ويتابع صفحة هذا الفنان حوالي 700 ألف متابع.

وقال جيمل باينت: "لم يكن باينت كذك قبل أن يعبثوا به. وأنا الآن أستخدم نظام ويندوز إكس بي على كمبيوتر افتراضي لأنه هو الأفضل".