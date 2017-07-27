حكم قضائي بمنع البث غير القانوني لمباريات الدوري الانجليزي

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حصل الدوري الانجليزي الممتاز على حكم قضائي يساعده في مكافحة بث المباريات بشكل غير قانوني خلال موسم 2017/2018.

وبموجب الحكم القضائي، يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة منع الأشخاص من الوصول بشكل غير قانوني إلى بث المباريات.

وسيساعد هذا الحكم الدوري الإنجليزي الممتاز على مكافحة بيع واستخدام أجهزة مثل "آي بي تي في" و"كودي" بشكل غير قانوني.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد حصل على حكم قضائي مماثل للمباريات التي أقيمت في آخر شهرين من موسم 2016/2017.

وأدى ذلك إلى حظر أكثر من خمسة آلاف خادم لعناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي"، والتي كانت تستخدم سابقا في بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وتمتلك شبكتا "سكاي" و"بي تي" الرياضية حقوق بث مباريات الدوري ا، ودفعتا 5.136 مليار جنيه استرليني لنقل المباريات لمدة ثلاث سنوات.

ويتبنى الدوري الانجليزي الممتاز حاليا أقوى برنامج لحماية حقوق بث المباريات على الإطلاق.

وساهمت جهوده لمكافحة القرصنة في غلق مجموعة من التطبيقات البارزة التي كانت تعمل على نقل المباريات.

وقال كيفين بلمب، مدير الدوري الانجليزي للخدمات القانونية: "يغير أمر الحجب قواعد اللعبة في جهودنا لمكافحة إمدادات واستخدامات أجهزة بث محتوانا بشكل غير مشروع."

وأضاف: "سوف يسمح لنا ذلك بأن نعمل بسرعة وفعالية على منع وتعطيل البث غير القانوني لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز بأي وسيلة، بما في ذلك ما يسمى أجهزة كودي المحملة مسبقا."

وتابع: "حماية حقوق البث لدينا، واستثمارات شركائنا في البث، هو شيء في غاية الأهمية بالنسبة للدوري الانجليزي الممتاز ومستقبل كرة القدم الانجليزية."