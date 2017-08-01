قراصنة كومبيوتر يزعمون سرقتهم لسيناريو مسلسل "لعبة العروش"

مصدر الصورة HBO Image caption أكدت شبكة "أتش بي أو" في بيان لها تعرضها لقرصنة الكترونية.

تزعم مجموعة من قراصنة الكومبيوتر سرقتهم لسيناريو مسلسل "لعبة العروش" وغيرها من البيانات من خلال اختراقهم شبكة "أتش بي أو" الترفيهية.

وتقول هذه المجموعة إن لديها 1.5 تيرابابت من بيانات الشركة كما أنها نشرت على الإنترنت حلقات من "بليرز أند روم".

وأضافت أنها بصدد إضافة المزيد من المواد قريباً.

وأكدت شبكة "أتش بي أو" في بيان لها تعرضها لقرصنة الكترونية.

وقالت الشبكة في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني في مجلتها الأسبوعية إن " القراصنة الإلكترونيين عرضوا تقديم تفاصيل إضافية مقابل تغطية ملائمة".

وكتب القراصنة " مرحبا للبشرية جمعاء، تشهدون أكبر تسريب الكتروني في العالم".

ويشجع القراصنة على تحميل المواد بالقول " كل من ينشر هذه المواد بشكل جيد، سنعمد إلى إجراء مقابلة معه".

وأفادت تقارير أن " سيناريو لعبة العروش التي يزعم بأنها سرقت، تعد الجزء الرابع من المسلسل في موسمه السابع الذي يتم عرضه حالياً".

ولم تتأكد البي بي سي من أن القراصنة الإلكترونيين بحوزتهم المواد التي يزعمون امتلاكها.

وأكدت شبكة "أتش بي او" تعرضها لقرصنة الكترونية أدت إلى فقدانها لبعض المعلومات.

وأضافت " لقد بدأنا تحقيقات على الفور بعد هذه الحادثة، كما أننا نعمل مع شركات قانونية وشركات تعُنى بالأمن الإلكتروني".

وأوضحت أن " نعتبر حماية البيانات أولوية قصوى بالنسبة لشركتنا، ونحن نأخذ مسؤولية حمايتها بشكل جدي".

وقال ريتشارد بليبلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "هذا الاختراق يعتبر مزعجاً ومثيراً للقلق بالنسبة لنا جميعاً".