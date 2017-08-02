أفضل صور مسابقة تصوير الفلك عام 2017

يعرف سديم قنديل البحر باسم "آي سي 443"، وهو عبارة عن بقايا مجرة المستعر الأعظم، وهي نجم يمكن أن يكون قد انفجر قبل 30 ألف عام. والصورة التقطها المصور كريس هيبي، وتظهر عند الجانب العلوي الأيسر لسديم قنديل البحر مساحة ضبابية في الخلفية خافتة الضوء، وهي سحابة كبيرة من غاز وغبار الهيدروجين. وتظهر بيانات المرصد أن ما نراه بالفعل هو فصين مركبين فوق بعضهما بعضا. لكن من هذه الزاوية التي التقطت منها الصورة، يظهر فص عند رأس قنديل البحر (إلى اليسار) والفص الآخر (إلى اليمين) عند هيئة المخلب المعلق.