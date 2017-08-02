أفضل صور مسابقة تصوير الفلك عام 2017
فيما يلي مجموعة من الصور المختارة في مسابقة تصوير الفلك عام 2017، والتي ترصد الأضواء الشمالية والغيوم البراقة ومجموعة من الموضوعات الفلكية.
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Haitong Yu
صورة التقطها المصور هايتونغ، يوم تظهر مجرة درب التبانة فوق تلسكوب لاسلكي صغير في محطة "ميون" التابعة للمرصد الفلكي الوطني في العاصمة الصينية بكين. وتبرز الصورة التلوث الضوئي إلى جانب الضوضاء الكهرومغناطيسية. واستخدم المصور في لقطته مرشحا للتغلب على التلوث الضوئي، وتجميع أطر عديدة لإظهار مجرة درب التبانة فوق ضوء المدينة.
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Yulia Zhulikova
صورة التقطها المصور يوليا زوليكوفا لدوامات الشفق القطبي، فوق أشجار تغطيها الثلوج في منطقة مورمانسك في روسيا. ويظهر وهج مفعم باللون القرنفلي الناتج عن ضوء أعمدة الإنارة في الشوارع.
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Ainsley Bennett
التقط المصور أنسلي بينيت صورة للقمر في هيئة الهلال كبير الحجم ليلا، فوق فنار "نيدليس" الواقع على الحافة الغربية لجزيرة وايت الإنجليزية. وعلى الرغم من أن القمر يبدو في هيئة هلال نحيف، أظهرت أشعة الشمس المنعكسة من سطح الأرض بقية سطح القمر.
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Paul Andrew
صورة التقطها المصور بول أندرو، تظهر سياجات الانفجارات الشمسية المتوهجة على سطح الشمس. ويمكن رصد أنماط مختلفة من السياجات الشمسية، ويطلق عليها ذلك نظرا لكونه تشبه سياج الشجيرات الخام والبرية.
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Brandon Yoshizawa
جبل مغطى بالثلوج في منطقة سيراس الشرقية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يعلو بستانا لنبات الحور الرجراج في موسم الخريف. كما تظهر في الصورة أنوار مجرة درب التبانة.
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Prisca Law
صورة التقطها المصور بريسكا لو من فوق قمة فيكتوريا، أعلى جبل في جزيرة هونج كونج. وتظهر المدينة في حالة صخب، على نقيض سماء هادئة تسطع فيها النجوم. ويظهر سديم أصفر عبارة عن تلوث ضوئي فوق المنظر. وعلى امتداد الطرق الساحلية تظهر أنماط الضوء الدالة على حياة سريعة تعصف بالمدينة.
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Nicolas Alexander Otto
وصل المصور نيكولاس ألكسندر أوتو إلى منحدرات فوق الشاطئ في منتصف الليل، بعد سير طويل من مقصورته الصغيرة إلى منطقة كفالفيكا في جرز لوفوتين النرويجية. وخلال السير، ظهر الشفق القطبي ضعيفا نسبيا. لكن عندما وصل المصور إلى الشاطئ، توهجت السماء بألوان خضراء وأورجوانية تحدها مناظر طبيعية. والصورة تتألف من ستة مستويات مختلفة من التعريض الضوئي باستخدام كاميرا عالية الحساسية، وتظهر في المقدمة ضوضاء حرارية.
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Rob Bowes
صورة التقطها المصور روب باويس، تظهر وهج النجوم فوق منظر طبيعي لجرف صخري في بورتلاند في دورست بالولايات المتحدة، في الوقت الذي يظهر فيه ضوء كوكب المشترى. واستخدم المصور مستويين من التعريض الضوئي، أحدها في السماء والثاني للصخور.
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Dani Caxete
صورة في وضح النهار، التقطها المصور داني كاكسيت، تبين محطة الفضاء الدولية وهي تتحرك قبالة القمر. وتسطع محطة الفضاء الدولية نتيجة سقوط اشعة الشمس عليها على ارتفاع تسع درجات في الأفق. ومثلها مثل القمر، تتعرض محطة الفضاء الدولية لأشعة الشمس أثناء دورانها حول الأرض يوميا، على نحو يجعل من الممكن رؤيتها في النهار. والتُقطت هذه الصورة من خلال لقطة واحدة، بدون أي تدخل.
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Ruslan Merzlyak
صورة لطريق المصور رسلان ميرزلياكوف أثناء عودته إلى منزله. وتظهر فيها الغيوم البراقة في سماء السويد، في صورة أخاذة. وتعتبر الغيوم البراقة أعلى سحب في الغلاف الجوي للأرض، من ارتفاع 61 كليومترا. ويمكن رؤية السحب أحيانا في فترة الشفق عندما تكون الشمس في مستويات أقل من الأفق وتنيرها.
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Chris Heapy
يعرف سديم قنديل البحر باسم "آي سي 443"، وهو عبارة عن بقايا مجرة المستعر الأعظم، وهي نجم يمكن أن يكون قد انفجر قبل 30 ألف عام. والصورة التقطها المصور كريس هيبي، وتظهر عند الجانب العلوي الأيسر لسديم قنديل البحر مساحة ضبابية في الخلفية خافتة الضوء، وهي سحابة كبيرة من غاز وغبار الهيدروجين. وتظهر بيانات المرصد أن ما نراه بالفعل هو فصين مركبين فوق بعضهما بعضا. لكن من هذه الزاوية التي التقطت منها الصورة، يظهر فص عند رأس قنديل البحر (إلى اليسار) والفص الآخر (إلى اليمين) عند هيئة المخلب المعلق.
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