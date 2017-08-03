سحب حافظات مخصصة لهواتف آيفون بعد أنباء عن تسببها بحروق

مصدر الصورة MIXBIN Image caption بعض الحافظات تحمل علامة فيكتوريا سيكريت التجارية الشهيرة

بدأت عمليات سحب لمجموعة من حافظات مخصصة لهواتف آيفون تحتوى على مواد كيماوية سائلة، وذلك بعد تقارير عن حالات تهيج بالجلد وحروق مرتبطة بالمنتج.

وتحتوى الحافظات، التي تحمل بعضها علامة فيكتوريا سيكريت التجارية، على جزيئات براقة تسبح في سوائل كيماوية تحت غطاء بلاستيكي شفاف.

وهناك خطورة من تعرض المستهلكين لمشكلات منها تهيج الجلد أو ظهور بثور أو حتى الإصابة بحروق إذا تسرب هذا السائل من الغطاء البلاستيكي ولمس البشرة.

وبدأت عمليات سحب الحافظات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت مفوضية سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة في بيان صحفي أن "أحد المستهلكين أصيب بندبة دائمة بسبب حروق كيماوية، بينما تحدثت مستهلكة أخرى عن إصابتها بحروق كيماوية وتورم في ساقها ووجهها وعنقها وصدرها والجزء الأعلى من جسدها وكذلك يديها".

وأضافت المفوضية أن 263 ألفا من الحافظات بيعت في الولايات المتحدة.

ونُشرت على الانترنت صور لبعض هذه المنتجات، والتي يحمل بعضها علامات تجارية منها فيكتوريا سيكريت وهنري بندل وتوري بارتش.

وتعرض شركة "ميكس بين الكترونيكس"، التي صنعت هذه الحافظات، تعويضا ماديا لمن اشتراها.

وكان يجري بيع تلك الحافظات عبر عدة مواقع على الانترنت، منها أمازون وغيت ميكس بين وفيكتوريا سيكريت، بالإضافة إلى متاجر أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وفي بريطانيا كانت تباع على موقع إي باي.