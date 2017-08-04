اختبار طائرة أمنية بدون طيار لحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصدر الصورة Reuters Image caption صورة أرشيفية لترامب وهو يتفحص طائرة بدون طيار في البيت الأبيض

يعتزم جهاز الخدمة السرية الأمريكي اختبار طائرة بدون طيار في مهمة أمنية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنادي الغولف الذي يمتلكه في نيوجيرسي في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وستختبر الوكالة الطائرة الصغيرة في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمنستر.

ويتوقع أن يقضي ترامب وقتا طويلا في النادي.

وقال الجهاز الأمريكي إنه يجري اختبارات لعدد من الطائرات بدون طيار لاستخدامها في أنشطة المراقبة الأمنية.

وسيتراوح الارتفاع الذي ستحلق عليه الطائرة بين 91 و121 مترا لمراقبة محيط الحماية الخاص في النادي.

والطائرة مزودة بكاميرات كهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، وستكون مربوطة بخيط رفيع للغاية من الألياف متصلا بمصدر للطاقة.

وقال الجهاز إنه سيخطر زوار النادي بشأن تشغيل الطائرة.

وأضاف أنه على دراية بأن خصوصية سكان المنطقة المحيطة ستكون في مرمى جهاز المراقبة بالطائرة.

وستحذف ملفات الفيديو والصور المسجلة في الكاميرا خلال 30 يوما، ما لم تُطلب في تحقيقات أجهزة إنفاذ القانون في ذلك الوقت.